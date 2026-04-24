Житель Башкирии поджёг дом экс-сожительницы и едва не убил детей

В полицию Мечетлинского района обратилась 49-летняя местная жительница, которая сообщила о попытке поджога её дома.

Инцидент произошёл в деревне Кугатово. Накануне на участок дома сельчанки пробрался мужчина, который включил портативную газовую горелку и направил пламя на бревенчатую стену. Хозяйке дома удалось заметить возгорание и потушить.

Оказалось, к поджогу причастен бывший сожитель женщины. 45-летний мужчина, ранее судимый, был задержан и доставлен в отделение полиции, где рассказал подробности случившегося. В состоянии опьянения он вспомнил старые обиды и решил напугать экс-возлюбленную.