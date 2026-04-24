Жители Башкирии напишут «Диктант Победы»

Жители Башкортостана сегодня могут написать «Диктант Победы». В республике откроется более 900 площадок, главной из которых станет Геномный центр Межвузовского кампуса. Об этом в социальных сетях написал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ежегодная международная акция проходит в этом году восьмой раз. Выбрать наиболее удобную площадку можно на сайте диктантпобеды.рф, но нужно предварительно зарегистрироваться.