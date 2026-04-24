В Уфе общественники проводят мониторинг детских игровых комплексов

В Уфе члены Общественной палаты Башкортостана приступили к ежегодному мониторингу детских игровых комплексов. В центре внимания проверяющих – соответствие требованиям безопасности. После зимнего периода первоочерёдная задача – удостовериться в надежности креплений и устойчивости качелей, каруселей и горок.

Общественники осматривают их на наличие повреждений и ржавчины, которые могли возникнуть из-за воздействия снега и влаги. Особое внимание уделяют швам на оборудовании и звеньям цепи. Также проверяют, нет ли острых выступающих элементов и зазоров между деталями. Результаты ежегодного осмотра фиксируют в специальных актах.