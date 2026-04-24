В Кушнаренково высадили деревья в рамках акции «Зелёная Башкирия»

В рамках акции «Зелёная Башкирия» высадили деревья в парке «Молодёжный» села Кушнаренково. Его создают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», и теперь он всё заметнее зеленеет.
Участники акции высадили первые 30 крупномеров: сирень, черёмуху и красный дёрен. Лопаты в руки взяли и чиновники не только муниципального, но и республиканского уровня.
Парк «Молодёжный» строится поэтапно, и текущий год – завершающий в реализации проекта. Он станет точкой притяжения сельчан и местом проведения массовых мероприятий.