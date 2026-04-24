В Уфе состоялась встреча писательницы Тансулпан Гариповой с читателями

Не только спросить о жизни и творчестве, но и получить автограф. В книжном магазине «Китап» в Уфе состоялась открытая встреча Тансулпан Гариповой с читателями.
Народный писатель Башкортостана является прозаиком и драматургом, чьи произведения пронизаны глубоким пониманием башкирского народа и его нравственных ценностей, полны яркими образами сильных женщин-хранительниц очага.
Особого внимания заслуживает роман-эпопея «Буренушка». По этому культовому произведению, охватывающему историю башкирской семьи на протяжении XX века, поставлен одноименный спектакль в Башдрамтеатре.