В Башкирии выбрали лучшую медсестру-анестезиста

В Башкортостане прошел конкурс «Лучшая медицинская сестра-анестезист». Профессиональное состязание проходило в два этапа и объединило более тысячи специалистов. Финал конкурса состоялся в Уфимском медицинском колледже.
Умение морально поддержать пациента тоже идёт в зачет. Но полноценного диалога не получится. На больничной койке вместо живого пациента – манекен. По легенде, женщине 57 лет назначено зондовое питание. Специальная трубка уже установлена. Медсестре-анестезисту необходимо провести уход за ней. Каких- то сложностей с выполнением задания Елена Бармута не испытала. Но всё же волнение, признаётся опытный медик, присутствует.
Республиканский конкурс «Лучшая медицинская сестра-анестезист Башкортостана» проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Основная цель – повышение престижа профессии.
Организаторами конкурса выступает Минздрав региона, ассоциация медицинских сестёр республики, Профсоюз работников здравоохранения и Уфимский медколледж, на базе которого и прошла финальная часть конкурса.
На втором этапе участники состязания продемонстрировали свои навыки на пяти практических станциях. Республиканский профессиональный конкурс же среди специалистов со средним профессиональным образованием проводится уже более 20 лет. Каждый год по разным профилям.