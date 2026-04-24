В Башкирии выбрали лучшую медсестру-анестезиста

В Башкортостане прошел конкурс «Лучшая медицинская сестра-анестезист». Профессиональное состязание проходило в два этапа и объединило более тысячи специалистов. Финал конкурса состоялся в Уфимском медицинском колледже.

Умение морально поддержать пациента тоже идёт в зачет. Но полноценного диалога не получится. На больничной койке вместо живого пациента – манекен. По легенде, женщине 57 лет назначено зондовое питание. Специальная трубка уже установлена. Медсестре-анестезисту необходимо провести уход за ней. Каких- то сложностей с выполнением задания Елена Бармута не испытала. Но всё же волнение, признаётся опытный медик, присутствует.

Республиканский конкурс «Лучшая медицинская сестра-анестезист Башкортостана» проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Основная цель – повышение престижа профессии.

Организаторами конкурса выступает Минздрав региона, ассоциация медицинских сестёр республики, Профсоюз работников здравоохранения и Уфимский медколледж, на базе которого и прошла финальная часть конкурса.