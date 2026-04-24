В Уфе состоится турнир «БЕТСИТИ.IBA.PRO 17»

В Уфе в рамках госпрограммы «Спорт России» состоится масштабный вечер профессионального бокса — турнир «БЕТСИТИ.IBA.PRO 17». Главным событием шоу станет 12-раундовый претендентский поединок по версии IBF в лёгком весе между непобеждённым российским боксёром Артуром Субханкуловым (11-0, КО 5) и также не знающим поражений Баходуром Усмоновым (12-0, КО 5) из Таджикистана. Поединок определит официального претендента на титул чемпиона мира. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан.
В рамках карда турнира свои 10-раундовые титульные поединки проведут ещё два представителя Республики Башкортостан: трёхкратная чемпионка России Азалия Аминева и не имеющий поражений Данис Габдрафиков. Их соперники будут объявлены дополнительно.
Турнир организован Международной ассоциацией бокса (IBA) при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Федерации бокса Республики Башкортостан. Прямую трансляцию вечера бокса покажет телеканал «Матч ТВ».