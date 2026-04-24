В Иглинском районе почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе – крупнейшей техногенной аварии 1986 года, установленный ООН. В этот день вспоминают жертв радиационных аварий, благодарят ликвидаторов и чтят память погибших при взрыве.

Так, в Иглинском районе участники ликвидации собрались у обелиска «Никто не забыт, ничто не забыто», возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Затем встретились с главой администрации, обсудили волнующие вопросы. Было принято решение объединить чернобыльцев вокруг Иглинского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Я попал водителем. Отработал, возил грузы. Получил новую машину. Работа была тяжелая. Спасала дружба, взаимопомощь.

Михаил Неручев, участник ликвидации Чернобыльской катастрофы

Я ушел добровольцем с локомотивным депо «Уфа» в 1986 году. С бравадой 30 человек мы поехали в качестве волонтёров. Занимались подвозом продуктов населению, которое осталось там, огораживали зараженные территории, засыпали землей сильно зараженные участки.

Александр Теплов, участник ликвидации Чернобыльской катастрофы
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ