В Иглинском районе почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе – крупнейшей техногенной аварии 1986 года, установленный ООН. В этот день вспоминают жертв радиационных аварий, благодарят ликвидаторов и чтят память погибших при взрыве.

Так, в Иглинском районе участники ликвидации собрались у обелиска «Никто не забыт, ничто не забыто», возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Затем встретились с главой администрации, обсудили волнующие вопросы. Было принято решение объединить чернобыльцев вокруг Иглинского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.