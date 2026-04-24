Башкортостан укрепляет связи с Таджикистаном в сфере туризма

Таджикистан – перспективное и безопасное направление для туризма. Об этом говорили на пресс-конференции в Уфе. Напомним, в октябре прошлого года по итогам официального визита в Душанбе Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул: отношения между регионами переходят на новый этап, и туризм становится одной из точек роста.
К уже имеющимся направлениям Беларуси и Абхазии добавился Таджикистан: схожий с Башкортостаном природный потенциал, культура, отсутствие языкового барьера, транспортная доступность. Сейчас из Уфы можно улететь в Душанбе и Худжанд: в весенне-летний сезон три авиакомпании выполняют шесть рейсов в неделю.