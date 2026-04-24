В Уфе прошел форум молодых политологов

В Уфе прошел Республиканский форум молодых политологов, государственных и муниципальных служащих. Мероприятие является стартовой площадкой для налаживания устойчивых связей между молодыми кадрами и представителями власти.
Главная цель форума – это организация прямого диалога с действующими руководителями государственных структур, а также обмен профессиональным опытом. В результате встречи заложили прочную основу для развития наставничества и внедрения современных управленческих кадров.
Одним из ключевых спикеров конференции стал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Именно под его руководством в 2019 году прошел первый Всероссийский форум молодых политологов в Северной Осетии. Ежегодно инициативу перехватывают и другие регионы страны.
В рамках встречи состоялся всероссийский конкурс молодёжных проектов – «Росмолодёжь. Гранты». У каждого участника была возможность представить свой социальный проект и получить поддержку до 600 000 рублей.