В Уфе прошел форум молодых политологов

В Уфе прошел Республиканский форум молодых политологов, государственных и муниципальных служащих. Мероприятие является стартовой площадкой для налаживания устойчивых связей между молодыми кадрами и представителями власти.

Главная цель форума – это организация прямого диалога с действующими руководителями государственных структур, а также обмен профессиональным опытом. В результате встречи заложили прочную основу для развития наставничества и внедрения современных управленческих кадров.

Одним из ключевых спикеров конференции стал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Именно под его руководством в 2019 году прошел первый Всероссийский форум молодых политологов в Северной Осетии. Ежегодно инициативу перехватывают и другие регионы страны.