Боец из Башкирии доставляет боеприпасы на передовую

Когда началась специальная военная операция, Эдуарт Ахметов решил встать на защиту Донбасса, своей семьи и России.

Ефрейтор с позывным «Большой татарин» родом из деревни Саитово Кушнаренковского района. После окончания школы он поступил в автошколу в Уфе, где получил водительское удостоверение категории «С». Затем был призван на срочную службу, которую проходил в Пензенской области водителем грузовика «ЗиЛ».

До начала СВО Эдуарт работал водителем в райсельхозхимии и сельхозтехнике, а также перегонял большегрузы из Китая в разные регионы страны. В сентябре 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны, рассказали в издании «Авангард».

В зоне СВО Эдуарт служит водителем в роте материального обеспечения, доставляя на передовую боеприпасы – снаряды и ракеты. По его словам, одной из основных угроз остаются дроны, которые атакуют технику. От автотранспорта на передовой зависит очень многое.

Обычно идем колонной по 7-12 машин, причем это только до точки перед линией. А дальше по одному до позиций гаубиц, «Солнцепека». Бытовые условия можно сказать «нормальные» –армейские. Живем в блиндажах, там все под землей. Есть столовая, также где можно помыться. В ходе маршрута в кабине всегда автомат, колонну иногда сопровождает вертолет. позывной «Большой татарин»

Постоянный риск стал для него привычным, однако он старается не унывать и просит родных не волноваться. Дома его с нетерпением ждут жена, дочь Элина и сын Эмир. Сейчас он находится в своем первом отпуске.

