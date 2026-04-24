Набережная Белой в Салавате признана лучшим спортивным парком России

Новая точка на туристической карте республики. Набережная «Добро пожаловать» в Салавате признана лучшим спортивным парком страны. Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Общественное пространство благоустроили благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

40 лет своей жизни Миннигуль Закариевна посвятила преподавательской деятельности и ещё больше – спорту. Лёгкой атлетикой она начала заниматься ещё со школьной скамьи. Теперь прививает любовь к спорту своим студентам Салаватского колледжа образований и профессиональных технологий.

Рада, что в городе появилась такая площадка для молодёжи. Днём ещё не так много людей, а вечером тут очередь к тренажёрам, особенно к силовым. Миннигуль Янбаева, заслуженный учитель Республики Башкортостан, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике

Самый спортивный парк России объединил сразу несколько площадок. Помимо бега и скандинавской ходьбы, здесь можно играть в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, заниматься на тренажёрах или в воркаут-зоне. Благоустроили и единственный городской спуск к реке Белой.

То, что мы заняли первое место, – это популяризация нашего города. О Салавате теперь знают в России. Туристический потенциал. То, что это не только промышленный, но и спортивный, благоустроенный город. Марат Загидуллин, глава администрации г. Салавата

И таким он стал, в том числе благодаря самим салаватцам, которые принимали самое активное участие в проектировании парка и набережной.

Проводили собрание с жителями, спрашивали, кто что хочет здесь. Вместе с проектным институтом воплощали наши мечты в жизнь. Юлия Бутарева, ведущий специалист управления городского хозяйства администрации г. Салавата

Не только спортивный, но и гостеприимный парк с названием «Добро пожаловать» ориентирован на людей самого разного возраста. И теперь бывший пустырь – любимое место прогулок как для молодёжи, так и для пожилых людей, говорит Райса Анасовна. Она родилась и выросла в Салавате и является свидетельницей всех изменений в городе.

Каждый раз, когда хожу здесь, замечаю, что где-то цветы посадили, где-то дерево. Хорошо, что ухаживают за парком. Надеюсь, и дальше берег реки благоустроят. Мне очень нравится. Райса Тувинская

Башкортостан не в первый раз участвует в премии «Парки России». В 2024 году победителем стал парк в Белорецке «Шагни за горизонт», в 2025 году в финал вышли музейно-парковый кластер в Янауле и парк «Поющие родники» в Белебее. Салават – индустриальный город со спортивной историей. Тем и интересен был этот проект для архитекторов.