Набережная Белой в Салавате признана лучшим спортивным парком России

Новая точка на туристической карте республики. Набережная «Добро пожаловать» в Салавате признана лучшим спортивным парком страны. Об этом в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Общественное пространство благоустроили благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
40 лет своей жизни Миннигуль Закариевна посвятила преподавательской деятельности и ещё больше – спорту. Лёгкой атлетикой она начала заниматься ещё со школьной скамьи. Теперь прививает любовь к спорту своим студентам Салаватского колледжа образований и профессиональных технологий.
Самый спортивный парк России объединил сразу несколько площадок. Помимо бега и скандинавской ходьбы, здесь можно играть в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, заниматься на тренажёрах или в воркаут-зоне. Благоустроили и единственный городской спуск к реке Белой.
И таким он стал, в том числе благодаря самим салаватцам, которые принимали самое активное участие в проектировании парка и набережной.
Не только спортивный, но и гостеприимный парк с названием «Добро пожаловать» ориентирован на людей самого разного возраста. И теперь бывший пустырь – любимое место прогулок как для молодёжи, так и для пожилых людей, говорит Райса Анасовна. Она родилась и выросла в Салавате и является свидетельницей всех изменений в городе.
Башкортостан не в первый раз участвует в премии «Парки России». В 2024 году победителем стал парк в Белорецке «Шагни за горизонт», в 2025 году в финал вышли музейно-парковый кластер в Янауле и парк «Поющие родники» в Белебее. Салават – индустриальный город со спортивной историей. Тем и интересен был этот проект для архитекторов.