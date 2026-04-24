Жители Башкирии приняли участие в акции «Диктант Победы»

Жители Башкортостана сегодня написали «Диктант Победы». Присоединиться к этой акции призвал и глава республики. В регионе открылось более 900 площадок, главной из которых стал Геномный центр межвузовского кампуса. Международная акция проходит уже в восьмой раз.

На главной площадке Башкортостана свои знания по истории Отечества проверили порядка 150 человек. Среди участников – ветераны и бойцы СВО, депутаты Госдумы России и Госсобрания республики, представители «Молодой Гвардии Единой России», «Юнармии» и шаймуратовских классов. Также Уфа присоединилась к телемосту, связавшему наш регион с главной площадкой акции – Московским музеем Победы.