В Уфе представители финно-угорских народов обсудили сохранение языков и традиций

Башкортостан на два дня стал площадкой для обсуждения вопросов о сохранении родных языков и традиций. В республике прошло выездное заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов. Если в первый день гости посетили Татышлинский и Мишкинский районы, где компактно проживают удмурты и марийцы, то сегодня в Уфе состоялось непосредственно само заседание.
17 представителей финно-угорских народов из восьми субъектов страны приехали в Башкортостан познакомиться с тем, как в регионе организована работа по сохранению родных языков и традиций финно-угров. В селе Новые Татышлы гостям показали полилингвальную многопрофильную школу, где обучение ведётся на русском, удмуртском и английском языках. Образовательное учреждение распахнуло свои двери после капитального ремонта в сентябре прошлого года. Тогда же в Новых Татышлах состоялось открытие обновлённого Удмуртского историко-культурного центра.
Если накануне они увидели, как на практике обстоят дела, то сегодня обсудили, как Башкортостану удаётся гармонично поддерживать развитие культуры и языков народов, компактно проживающих на территории республики. В конгресс-холле «Торатау» состоялось заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов.
Представители 12 финно-угорских народов проживают на территории нашей республики. Самые многочисленные – удмурты, мордва, но больше всего в Башкортостане марийцев – свыше 80 тысяч.
В республике на сегодняшний день проживают порядка 115 тысяч представителей финно-угорских народов. Эксперты отмечают, что национальная политика в Башкортостане ориентирована на этнокультурное развитие всех народов региона.
2026 год объявлен Президентом страны Годом единства народов России. Для Башкортостана это имеет особое значение, наша республика по праву остаётся одним из самых многонациональных и поликонфессиональных регионов Российской Федерации.