В Уфе представители финно-угорских народов обсудили сохранение языков и традиций

Башкортостан на два дня стал площадкой для обсуждения вопросов о сохранении родных языков и традиций. В республике прошло выездное заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов. Если в первый день гости посетили Татышлинский и Мишкинский районы, где компактно проживают удмурты и марийцы, то сегодня в Уфе состоялось непосредственно само заседание.

17 представителей финно-угорских народов из восьми субъектов страны приехали в Башкортостан познакомиться с тем, как в регионе организована работа по сохранению родных языков и традиций финно-угров. В селе Новые Татышлы гостям показали полилингвальную многопрофильную школу, где обучение ведётся на русском, удмуртском и английском языках. Образовательное учреждение распахнуло свои двери после капитального ремонта в сентябре прошлого года. Тогда же в Новых Татышлах состоялось открытие обновлённого Удмуртского историко-культурного центра.

У нас всё замечательно с этим. Дети растут в таком обществе, где им прививают уже с самого детства любовь к удмуртской культуре, к своим корням, к истории, к языку. И с детского садика наши дети уже общаются на своём родном удмуртском языке. Ксения Милиятова, главный специалист Удмуртского историко-культурного центра Татышлинского района

Если накануне они увидели, как на практике обстоят дела, то сегодня обсудили, как Башкортостану удаётся гармонично поддерживать развитие культуры и языков народов, компактно проживающих на территории республики. В конгресс-холле «Торатау» состоялось заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов.

Есть условия здесь, в Республике Башкортостан, для развития национальной культуры всех народов, что очень важно. Но и атмосфера сама чувствуется, опять же, она очень добрая, хорошая, семейная. Это суть государственной национальной политики. Если человек, независимо от национальности, вероисповедания, неважно, где он проживает, чувствует себя как дома, хорошо, тогда всё нормально. Пётр Тултаев, председатель Ассоциации финно-угорских народов России

Представители 12 финно-угорских народов проживают на территории нашей республики. Самые многочисленные – удмурты, мордва, но больше всего в Башкортостане марийцев – свыше 80 тысяч.

Я, как представитель марийского народа, горжусь тем, что нашим марийцам здесь созданы замечательные условия для того, чтобы сохранялся этот народ: изучение языка, сохранение культуры, традиций. Здесь есть все условия. Вот полилингвальная школа. Это же единицы таких школ у нас по Российской Федерации. Лариса Яковлева, заместитель председателя Госсобрания Республики Марий Эл, член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

В республике на сегодняшний день проживают порядка 115 тысяч представителей финно-угорских народов. Эксперты отмечают, что национальная политика в Башкортостане ориентирована на этнокультурное развитие всех народов региона.

У нас в республике ведётся системная работа по поддержке практически всех коренных национальностей. Это однозначно поддержка нашего Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, потому что это были его, так скажем, наработки и его задача, которая была поставлена. Юлия Герасимова, председатель Ассамблеи финно-угорских народов Республики Башкортостан