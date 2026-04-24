В Башкирии создадут службу по внедрению родных языков в экосистему ИИ

В Башкортостане создадут отдельную службу по внедрению родных языков в экосистему искусственного интеллекта. Такое решение принято на заседании Комиссии при правительстве по реализации Закона «О языках народов республики». По словам её членов, основная задача – не просто сохранить языки, а обеспечить им полноценное присутствие в цифровой среде. Без этого, как подчёркивают они, язык постепенно теряет позиции в информационном пространстве.