В Уфе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции

В этом году исполняется 40 лет со дня катастрофы. После взрыва атомного реактора, который произошёл 26 апреля 1986 года, на помощь отправились около восьми тысяч наших земляков, сейчас в живых осталось около 1,5 тысяч человек. Традиционно траурный митинг прошёл возле памятника «Героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий». Кто-то из участников тех событий пришёл сам, у кого-то теперь приходят лишь родственники.
Памятные мероприятия проходят по всей республике. В Иглинском районе состоялась встреча ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Глава администрации Гюзель Насырова вручила юбилейные медали, приуроченные к 40-летию со дня трагедии. За чашкой чая обсудили вопросы, которые волнуют участников тех событий. Подвиги наших земляков вспоминали и в Башкирском театре драмы. Уроженцы республики участвовали в работах как на станции, так и в зоне отчуждения. Помощь оказывали и те, кто не выезжал на место катастрофы. Работники предприятий перечисляли деньги, помогали продуктами питания, строительными материалами, техникой, принимали эвакуированных.