В Уфе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции

В этом году исполняется 40 лет со дня катастрофы. После взрыва атомного реактора, который произошёл 26 апреля 1986 года, на помощь отправились около восьми тысяч наших земляков, сейчас в живых осталось около 1,5 тысяч человек. Традиционно траурный митинг прошёл возле памятника «Героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий». Кто-то из участников тех событий пришёл сам, у кого-то теперь приходят лишь родственники.