В Республиканском перинатальном центре Уфы выписали тройняшек

Сегодня в Республиканском перинатальном центре выписали первых тройняшек в этом году. Семья Гатиятуллиных из Уфы за один день стала многодетной. Они рассказали, как готовились к своей тройной радости.

Это первый выход в свет тройняшек. Мальчишки протестуют против переодеваний, а вот девочка, как и положено настоящей леди, терпеливо надевает новый наряд. Беременность у мамы оказалась не только естественной, что редкость, но и с сюрпризами. Первое УЗИ показало только двоих малышей.

Так, всего за один день у Гатиятуллиных стало на трое детей больше: в семье есть ещё две дочери. Их рождение – явление редкое, статистика говорит об одном случае на семь тысяч родов. В масштабах республики такое бывает раз-два в год. Крохи родились чуть раньше срока, вес каждого – меньше двух килограммов, но в перинатальном центре умеют выхаживать торопыжек.

Пока дети помещаются в одну кроватку, но родители уже строят планы на будущее: двух комнат для семерых маловато, придётся расширяться. Помогать с детьми – готовых много: две «тяжёлые артиллерии» – бабушки с опытом и две молодые няни – старшие дочери, которые теперь стали сёстрами сразу трём малышам.

Беременным, да ещё и тройней, для таких, как Гатиятуллины, в республике выстроена целая система поддержки. Около 200 тысяч семей получают почти 50 различных мер помощи. Им положены пособия, компенсация за ЖКУ, земельные участки или сертификаты, региональные выплаты, помощь в сборах к школе и снижение налогов.