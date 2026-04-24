В Уфе подвели итоги конкурса «Башкортостан – земля героев. На защите Отечества»

В Уфе определили победителей республиканского конкурса «Башкортостан – земля героев. На защите Отечества». Награждение призёров состоялось в Национальной библиотеке республики. Конкурс был организован Управлением по делам архивов и Национальным архивом республики.

Конкурс проводился в нескольких возрастных категориях: среди школьников, студентов и молодёжи. Конкурсанты должны были выполнить научно-исследовательскую работу по составлению родословной «Моё шежере». Задача творческого состязания – стимулировать интерес молодого поколения к истории республики и страны, а также воспитание патриотизма и бережное отношение к военному и культурному наследию.