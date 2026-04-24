В Башкирии компания «Газпром» помогает в подготовке мемориалов с Вечным огнём

Подготовка и обслуживание мемориалов «Вечный огонь» – это не просто наша работа, а священный долг перед памятью героев, защитивших нашу Родину. Мы, газовики, понимаем, насколько важно, чтобы пламя Вечного огня горело всегда – и в ясную погоду, и в непогоду, поэтому каждый узел, каждая деталь оборудования проходят тщательную проверку. Мы настраиваем подачу газа так, чтобы огонь был ровным и стабильным, независимо от ветра или дождя. В этом году мы провели полный комплекс профилактических работ на всех мемориалах республики: от осмотра газопроводов до благоустройства территории. Для нас важно, чтобы у каждого, кто приходит к памятнику, было ощущение уважения и гордости. В праздничные дни наши специалисты будут круглосуточно следить за работой оборудования, чтобы ни на минуту не погасло это негасимое пламя памяти.

Альберт Валеев, начальник газовой службы Северного района филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе