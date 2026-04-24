В Башкирии компания «Газпром» помогает в подготовке мемориалов с Вечным огнём

В
республике приводят в порядок мемориалы с Вечным огнём к 81-й годовщине Великой
Победы. Компания «Газпром газораспределение Уфа» завершила работу по подготовке
газового оборудования 57 символов памяти о героях Великой Отечественной войны.
В
преддверии 9 Мая специалисты «Газпром газораспределение Уфа» провели техобслуживание
Вечного огня в Парке Победы г. Уфы. Газовики провели техобслуживание
газопроводов и оборудования, настроили режим горения: каждому этапу подготовки
уделили большое значение.
Подготовка и обслуживание мемориалов «Вечный
огонь» – это не просто наша работа, а священный долг перед памятью героев,
защитивших нашу Родину. Мы, газовики, понимаем, насколько важно, чтобы пламя Вечного
огня горело всегда – и в ясную погоду, и в непогоду, поэтому каждый узел,
каждая деталь оборудования проходят тщательную проверку. Мы настраиваем подачу
газа так, чтобы огонь был ровным и стабильным, независимо от ветра или дождя. В
этом году мы провели полный комплекс профилактических работ на всех мемориалах
республики: от осмотра газопроводов до благоустройства территории. Для нас
важно, чтобы у каждого, кто приходит к памятнику, было ощущение уважения и
гордости. В праздничные дни наши специалисты будут круглосуточно следить за
работой оборудования, чтобы ни на минуту не погасло это негасимое пламя памяти.Альберт Валеев, начальник газовой службы Северного района филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе
В
рамках акции «Священный долг. Вечная память», которую инициировал «Газпром межрегионгаз»,
сотрудники «Газпром газораспределение Уфа» провели профилактические работы по
всей республике. Неотъемлемой частью подготовки стало благоустройство
прилегающих к монументам территорий. Работники компании вместе с добровольцами
и местными жителями привели в порядок территорию вокруг памятников.