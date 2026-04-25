Житель Татарстана пытался продать в Башкирии устройства для слежки

Сотрудники УФСБ России по РБ пресекли незаконную деятельность 42-летнего жителя Альметьевска. По данным ведомства, мужчина собирался продать в Башкирии партию спецтехники для негласного получения информации.

Он заказал через интернет несколько устройств, предназначенных для скрытой записи. Среди них были GSM-трекеры с функцией аудиозаписи, настольные часы со встроенной аудио- и видеозаписью, а также сетевой фильтр, доработанный для скрытой записи звука. Объявления о продаже мужчина разместил на «Авито».

Подозреваемого задержали во время оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». Позже при обыске в его доме в Альметьевске силовики нашли и изъяли 14 единиц спецтехники.

Материалы УФСБ передали в Следственное управление СК России по Республике Татарстан. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.