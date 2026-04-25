Радий Хабиров рассказал о трёх многодетных семьях республики

Владимир Путин своим Указом удостоил высоких государственных наград сразу несколько семей из Башкортостана. Подробнее о них рассказал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях. Орденом «Родительская слава» удостоены Гульнара и Факиль Фатхуллины из Миякинского района, которые воспитали семерых детей, больше половины из них уже создали свои семьи. А вот Сергей и Олеся Елисеевы из Белорецка вместе за 24 года супружеской жизни вырастили восьмерых детей.