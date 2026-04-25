Радий Хабиров рассказал о трёх многодетных семьях республики

Владимир Путин своим Указом удостоил высоких государственных наград сразу несколько семей из Башкортостана. Подробнее о них рассказал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях. Орденом «Родительская слава» удостоены Гульнара и Факиль Фатхуллины из Миякинского района, которые воспитали семерых детей, больше половины из них уже создали свои семьи. А вот Сергей и Олеся Елисеевы из Белорецка вместе за 24 года супружеской жизни вырастили восьмерых детей.
Кроме того, Указом Президента медалью ордена «Родительская слава» награждены Александр и Наталья Самойловы из Уфы. Глава семьи – мастер спорта СССР в гребле на байдарке, высокие достижения в спорте и у супруги. Дети также пошли по их стопам.
Радий Хабиров напомнил, что всего в республике орденом «Родительская слава» награждены 17 семей, медалью ордена – 33. Власти стремятся создавать условия, чтобы их в регионе становилось больше. Недаром 2026 год в Башкортостане объявлен Годом семьи.