Нуримановский район присоединился к акции «Сад памяти»

В Башкортостане вырастет «Лес Героев». Сегодня в Нуримановском районе высадили более восьми тысяч саженцев деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Мероприятие стало частью международной акции «Сад памяти». Вместе с сельчанами деревья сажали члены правительства республики и иностранные гости.

Семейный подряд работает слаженно. У Фазлутдиновых между собой роли распределены чётко: кто копает, кто сажает, кто обеспечивает бригаду саженцами. Семья много лет участвует в акциях по высадке деревьев.

Сегодня в Нуримановском районе прошла международная акция «Сад памяти». Её участники высадили восемь тысяч саженцев и сеянцев сосны, липы и ясеня. Таким образом был заложен «Лес Героев» на площади в два гектара. Каждое дерево – это память об участниках Великой Отечественной войны и тех, кто погиб от рук нацистов и их пособников, а ещё – участниках СВО. К акции присоединились ветераны боевых действий. И у каждого – своя история.

Акция объединила жителей Нуримановского района. Поддержать сельчан приехали и члены правительства республики. Министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская своими руками высадила целый ряд сеянцев хвойных деревьев.

Международная акция на площадке возле села Байгильдино подтвердила свой статус. Высадить деревья приехали и иностранные гости. Представители консульств других государств также бережно относятся к истории.

К слову, часть сеянцев сосны для акции предоставили дети. В школе села Новокулево действует школьное лесничество. Юные экологи учатся выращивать деревья и постигают тонкую науку лесного хозяйства.