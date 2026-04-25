Радий Хабиров поделился результатами акции «Зелёная Башкирия»

185 тысяч деревьев, 1,7 млн саженцев и кустарников, более тысячи новых зелёных зон в городах и районах республики. Результаты акции «Зелёная Башкирия» опубликовал на своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров. Она проходит с 2019 года весной и осенью.

В Октябрьском районе столицы сквер имени Клавдии Абрамовой обрёл вторую жизнь. За три недели неухоженная ранее территория стала современным пространством для прогулок и отдыха.

Обновили визитную карточку сквера – памятник героине. Высадили 43 крупномерных дерева, 639 кустарников и 500 кустовых роз. Участие принимали все желающие озеленить обновлённую площадь.

В Ленинском районе столицы появился «Сквер речников» на пересечении улицы Ахметова и Запорожского переулка, рядом с филиалом Волжского государственного университета водного транспорта. Вместо 25 аварийных тополей здесь теперь 47 крупномеров: каштан, черёмуха, яблоня, а также 176 кустарников – гортензии, пузыреплодники, спиреи, рябинник.

Столица озеленилась более чем на полторы тысячи деревьев. В разных районах города появилось восемь новых локаций. К слову, до 10 мая семьи, принявшие участие в акции, получат призы.

К «зелёной» акции присоединились и в Баймаке. Посаженные деревья уже большие, явно приживутся и будут радовать горожан.

В Кумертау тоже позаботились о природе. На улице Ленина появились молодые липы, а возле путепровода на улице 60 лет БАССР зазеленели пирамидальные тополя. Всего в акции приняли участие сотрудники 49 предприятий и организаций города.

В Шаранском районе не только провели акцию «Зелёная Башкирия», но и субботник, очистив парк от прошлогодних листьев. Общественная территория озеленилась и очистилась, а плохая погода не испортила настроения активистам.