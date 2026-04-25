В Уфе открыли сквер памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Общественное пространство расположилось в Кировском районе на улице Степана Кувыкина. Оно посвящено людям, которые 40 лет назад самоотверженно спасали мир от распространения радиации. Сотни тысяч человек в условиях смертельной опасности тушили пожар, разбирали завалы, строили саркофаг и дезактивировали территорию, предотвратив более катастрофические последствия. В сквере памяти установлен мемориал, а по ходу прогулки можно больше узнать о катастрофе и подвиге людей.