Студенты БГМУ работают над созданием новой вакцины против аллергии

Для аллергиков наступила пора «выпадения из жизни». Насморк, кашель и покрасневшие глаза – эти симптомы легко спутать с простудой, но виной всему цветение берёзы и первоцвета. В то время как одни жители республики, страдающие от поллиноза, в разгар сезона улетают за границу, другие ждут появления новой вакцины.

Каждую весну для Фидана Мунасипова наступает время «эвакуации». Аллергия на берёзу началась у него внезапно во взрослом возрасте. Сначала молодой человек пытался лечиться таблетками, но отёки и насморк мешали работать. Теперь, чтобы увидеть зелёную траву и не чихать, он покидает Башкортостан на пике цветения берёз.

Врачи и учёные Башкирского государственного медицинского университета уверены: традиция уезжать от берёз подальше скоро может уйти в прошлое. Студенты фармацевтического факультета БГМУ работают над созданием принципиально новой вакцины против аллергии. Это не просто таблетка от чихания, а метод, который переучивает иммунную систему не реагировать на пыльцу. Ребята уже получили первые обнадеживающие результаты.

Но работа над вакциной – лишь часть большой научной деятельности. Аллергологи-иммунологи БГМУ известны не только в Башкортостане, но и далеко за её пределами: за последние полгода они представили свои работы в Вене и Москве. В университете готовят аллергологов в ординатуре и аспирантуре. Сегодня в республике работают более 70 врачей данного профиля, но и этого мало, ведь, по прогнозам учёных, скоро аллергия будет у каждого второго.

Пока наука ищет решение на годы вперёд, Елена Саитова спасается старыми методами. Из-за большой нагрузки на работе у девушки нет возможности уехать или запереться дома. Её постоянные спутники сейчас – антигистаминные препараты.

Но у Елены и тысяч других пациентов есть современная альтернатива побегу из дома. В клиниках Уфы уже сегодня применяют метод АСИТ – аллерген-специфическую иммунотерапию. Врачи называют её «золотым стандартом». Процедура безопасна даже для детей.