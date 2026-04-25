В Уфе прошли торжественные церемонии открытия сезона фонтанов

Сезон фонтанов в Уфе открыт, и сделали это в торжественной обстановке. На семи локациях организовали праздничные мероприятия. Перед жителями столицы республики и гостями города выступали солисты и творческие коллективы учреждений культуры. Самым первым, в 12 часов, запустили фонтан на Советской площади.

В национальных костюмах, но поверх – тёплые куртки. Время открывать сезон фонтанов пришло, из-за погоды откладывать не стали. Культурная программа «Величие единства» собрала у памятника генералу Шаймуратову несколько сотен человек. Творческие коллективы Уфы выступают в рамках фестиваля «Мелодии весны» по случаю открытия сезона фонтанов. Первым, в торжественной обстановке, запускают гидротехническое сооружение на Советской площади.

С тем, что подобные объекты украшают общественные пространства, полностью согласна и Мария Чупахина. Она пришла сегодня в Театральный сквер с сыном посмотреть на открытие фонтана «Семь девушек». Супруг коренной москвички играет за волейбольную команду «Динамо-Урал», поэтому семья год как живёт в Уфе. Столицу Башкортостана полюбила, в том числе, за благоустроенные общественные территории.

Фонтан «Семь девушек» появился в Уфе летом 2015 года. Светомузыкальное гидротехническое сооружение стало одним из символов города и самым большим в Башкортостане, украшают его семь двухметровых бронзовых скульптур танцовщиц в национальных костюмах. В общей сложности в Уфе, в рамках фестиваля «Мелодии Весны», сегодня запустили семь фонтанов.