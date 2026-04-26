В Башкирии специалисты извлекли из воды погибшего лося

Вчера, 25 апреля, в 13:32 в МЧС по Благовещенскому району поступило сообщение об обнаружении тела животного в Павловском водохранилище. Первоначально очевидцы предположили, что в воде находится медведь.

На место выехала оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Минэкологии РБ, полиции, ветеринарной службы и ЦРДЖ «Пин и Пуф».

Уже на воде выяснилось, что речь идет не о медведе, а о лосе. Специалисты транспортировали тело к берегу и извлекли его из воды. Работы завершились глубокой ночью.

По предварительным данным, признаков криминального характера гибели животного не выявлено. Точные причины смерти установит вскрытие, которое запланировано на сегодня.