В Башкирии обновили данные по паводковой обстановке

За прошедшие сутки в Систему-112 поступило 5 сообщений, связанных с весенним половодьем.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, на контроле остаются 3 ситуации в 3 муниципальных образованиях. Речь идет об ограничении движения на одном участке дороги, подтоплении одного моста, а также подтоплении 52 приусадебных участков и 2 садовых домов грунтовыми водами.

На реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды поднялся за сутки на 12 см и составляет 162 см.

Лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано.

