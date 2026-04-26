Огонь уничтожил все: в Башкирии при пожаре погиб человек

Сегодня, 26 апреля, в Центр обработки вызовов «Система-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Сайгафар Баймакского района.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России по РБ и инструктор Госкомитета РБ по ЧС. Огонь полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом 6×10 м под общей шиферной кровлей, а также летнюю дощатую кухню 2×3 м и бревенчатую баню 2×3 м. Общая площадь пожара составила 72 кв.м.