ГАИ Башкирии выявила 64 нетрезвых водителя за сутки

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1300 нарушений ПДД.
Среди них – 64 случая управления транспортом в состоянии опьянения. Еще 2 водителя привлечены к уголовной ответственности за повторное аналогичное нарушение.
Кроме того, инспекторы ДПС выявили 37 нарушений правил перевозки детей, 23 нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов и 29 случаев выезда на встречную полосу.
Если вы видите, что нетрезвый водитель садится за руль, сообщите об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.
