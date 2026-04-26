Технопарк «Бекабад» и новые проекты: Башкирия расширяет сотрудничество с Узбекистаном

В ходе рабочей поездки Радий Хабиров в составе официальной делегации России под руководством первого вице-премьера Правительства страны Дениса Мантурова также встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили детали строительства технопарка «Бекабад». Само участие главы региона на приеме у первых лиц государств свидетельствует об авторитетных позициях в политической системе, говорят эксперты. Глава Башкортостана демонстрирует высокий уровень международной активности и системно ведет внешнеэкономическую повестку. Тем более когда речь заходит о ключевых партнерах.

Башкортостан привозит в Ташкент не абстрактные намерения, а конкретные проекты, будь то нефтехимия, аграрный сектор или мебельное производство. На встрече с Президентом Узбекистана Радий Хабиров выразил заинтересованность во всеобъемлющем сотрудничестве. В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил устойчивый рост объёмов торговли между Россией и Узбекистаном, а также успешную реализацию совместных проектов.

Товарооборот между нашими странами растёт, бизнес расширяет свои связи. Мы всегда стремимся к крупным, флагманским проектам, которые предполагают более высокий уровень кооперации, значимый успех и продвижение нашей республики. Здесь мы прежде всего говорим про строительство индустриального технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. Президенту Узбекистана я рассказал, что мы уже завершаем проектирование первых зданий общей площадью порядка 25 тысяч кв. м. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже сформирован пул потенциальных резидентов. Пять инвесторов готовы зайти в проект с общим объёмом вложений более 13 миллионов долларов. Среди них – башкирская компания «БУРИНТЕХ», «Уральский пружинный завод» и другие. Ввод первых объектов намечен на апрель следующего года. Технопарк «Бекабад» станет точкой входа российских компаний на рынки Центральной Азии. И Башкортостан, по сути, берёт на себя роль гаранта и лоббиста интересов своего бизнеса за рубежом.

Важно, что Башкортостан и Узбекистан переходят от традиционного товарообмена к совместным производствам и технологической кооперации. Помимо «Бекабада», в проработке сразу несколько инициатив, которые планируют реализовать и на территории нашего региона. Речь в частности о создании животноводческого комплекса в Иглинском районе, строительство гостиничного комплекса в Уфе и двух оптово-распределительных центров.

Также мы нашли в Узбекистане партнёра, который готов в одной из наших особых экономических зон построить завод бытовых приборов. В целом у нас с Президентом Узбекистана складываются самые добрые и тёплые отношения. Он очень деятельный человек, внимательно относится ко всему, что приносит в их республику бизнес из других стран. И с особой теплотой он относится к Башкортостану, ведь у наших народов много общего, это объединяет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Интенсивность международных контактов республики показывает, что внешнеэкономическое направление продолжает находиться в фокусе внимания. Башкортостан поэтапно выстраивает сотрудничество с регионами Узбекистана на основе соглашений, дорожных карт и постоянного межправительственного диалога в ключевых отраслях. Регион, как отмечают федеральные эксперты, уже давно взял на себя представительскую функцию в масштабах страны.

В этой связи достаточно вспомнить и представительскую роль региона в Таджикистане, где Башкортостан также реализует совместный проект по созданию индустриального парка в Душанбе. Далеко не каждому региону выпадает такая возможность.