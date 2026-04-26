Радий Хабиров рассказал о ходе реставрации памятника Салавату Юлаеву

На личном контроле. Глава Башкортостана посетил мастерскую, в которой продолжается масштабная реставрация памятника Салавату Юлаеву. В своём видеообращении к жителям республики Радий Хабиров отметил, что скульптура находится в катастрофическом состоянии, и утратить национальный символ мы могли в любой момент.

На своих страницах в социальных сетях руководитель региона анонсировал большое интервью, в котором он расскажет о нескольких вариантах, как дальше будут идти работы, и когда памятник вернётся на своё историческое место.