Победители всероссийских олимпиад школьников из Башкирии поделились впечатлениями

Школьники Башкортостана продолжают привозить победные места со всероссийских олимпиад. Триумфаторы забирают золотые медали по химии, праву и географии. В копилке республики уже больше 60 дипломов. Эксперты считают это итогом организованной в Башкортостане системы подготовки к состязаниям, которая включает как финансовое поощрение, так и современную методику. О тех, кто покоряет интеллектуальные олимпы, и тех, кто готовит к ним – в нашем сюжете.

Выйти на сцену с флагом республики – уже победа. Дарина Газизова – учащаяся инженерного лицея Уфы – год назад была призёром, а теперь поднялась на высшую ступень. Задачу она ставила перед собой вполне конкретную – собраться и выложить на бумаге всё, что знает. После результатов девочку накрыла палитра эмоций – от сомнений и шока до настоящей радости. Один из туров она прошла лучше всех в стране.

Сначала шок, не верила, что такой высокий результат. Потом, когда меняли таблицы, были сомнения. И в итоге – абсолютная радость. Просто счастье, что год усердной работы оправдался. Безумно радует, что самый высокий результат по всей России по одному из туров. Дарина Газизова, победительница Всероссийской олимпиады школьников по географии, ученица 11-го класса Республиканского инженерного лицея-интерната

Еще один абсолютный победитель по географии учится в столичной школе №45. Марсэль Нуртдинов рассчитывал хотя бы на призовое место. Увидев итоговую таблицу, не поверил: он лучше всех знает эту науку. Интерес к географии проснулся случайно: в детстве родители купили несколько атласов. Год назад пальму первенства он забрал на районной олимпиаде и понял: есть к чему стремиться.

Но не только столичные умники забирают лучшие места. Юный правовед из села Мраково Идель Искужин привёз победу из «Сириуса». Три тура, сильнейшие соперники – все испытания юноша прошел с достоинством. В будущем он планирует стать юристом или дипломатом. Фундамент для этого заложен, однозначно, крепкий.

Неделями ранее чествовали сборную республики по химии, их поздравил Глава Башкортостана. Среди награждаемых Вадим Харисов, которого можно назвать коллекционером всемирного золота по химии. Сейчас он сам готовит ребят к испытаниям. По количеству дипломов на Всероссийской олимпиаде по этому предмету в «Сириусе» республика в этом году вошла в топ-3 регионов по результативности, уступив только Москве и Московской области.

Непосредственно перед олимпиадой у нас проходили учебно-тренировочные сборы. Две недели работали в очном формате в лаборатории центра развития талантов «Аврора». Там самая современная лаборатория с оборудованием, на котором работает вся наша сборная Башкортостана. Айнур Гумеров, член Ассоциации наставников олимпиадного движения, кандидат химических наук

Такие успехи – результат выстроенной системы. Талантливых школьников выявляют и сопровождают до побед. Поддерживают в Башкортостане и премиями. С прошлого года их сумму увеличили вдвое: до 300 тысяч рублей получают победители и наставники и до 150 тысяч рублей – призеры и их подготовившие.