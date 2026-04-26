«Недетские стихи Полины»: школьница из Башкирии одержала победу в премии «Служение»

Уфимка Полина Дудко и ее наставница, директор дома культуры «Ядкарь» Валентина Урлапова, одержали победу во Всероссийской муниципальной премии «Служение» при поддержке администрации Президента России. Проект «Недетские стихи Полины» стал первым в номинации «Великое наследие для будущих поколений».
С 4 лет девочка читает патриотические стихи о войне, героях и Родине. В свои уже 12 выступает перед бойцами спецоперации и записывает слова поддержки раненым. Побывала с концертами во многих госпиталях и на освобожденных территориях. У Полины даже есть свой позывной – «Коса».
Победителей престижной премии в своих соцсетях поздравил и Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал им удачи и всего самого доброго, поблагодарив всех участников, которые в этом году представили нашу республику на высоком уровне.