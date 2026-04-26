В Башкирию прибыл юбилейный «Паровоз Победы»

Ретросостав курсирует по железным дорогам в преддверии 9 Мая уже пятый год подряд, и с каждым разом желающих увидеть его своими глазами становится только больше. В этом году поезд посетит рекордное количество городов – 22 станции, и впервые сделает остановку в Туймазах. Как столица республики встречала праздничный состав?

Во главе военно-исторического состава – украшенный паровоз «Лебедянка». А в нем – локомотивная бригада, облачившаяся в форму военных лет. В этот момент кажется, что время разворачивается назад, в 1945-й, когда на перронах страны люди со слезами на глазах встречали поезда с победителями. Чтобы прикоснуться к истории, на первой платформе железнодорожного вокзала Уфы с самого утра выстроилась большая очередь. И посмотреть действительно есть на что.

В поезд включены 11 платформ с эксклюзивными экспонатами оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Например, легендарный Т-34. К слову, экспозицию в этом году смогут увидеть сразу в трех городах Башкортостана. Сегодня – в Уфе и Стерлитамаке, а уже в понедельник – жители Туймазов.

Среди гостей оказались и те, кто прямо сейчас помогает нашим бойцам приблизить победу. Праздничный ретросостав уже пятый год курсирует по станциям Куйбышевской железной дороги с важной патриотической миссией.

Встречают поезд и реконструкторы. Уфимский военно-исторический клуб «Рейд» снова оказался на платформе в советской форме. Именно эти люди кропотливо воссоздают память периода Великой Отечественной: шьют вещи того времени и изучают документацию. Говорят: важно не просто показать, а передать чувство.

В годы войны гармонь сопровождала бойцов, поддерживала боевой дух. Почти в каждом подразделении были гармошка-двухрядка и солдат, умеющий на ней играть. Лирические мелодии звучали на привалах, в окопах, в разрушенных домах.

Когда зазвучал «Синий платочек», пел уже весь перрон. В унисон. И стар, и млад. Потому что эти песни знают все поколения россиян.

Так республика активно готовится отпраздновать День Победы. Накануне стало известно, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Глава региона на оперативном совещании правительства объяснил: безопасность людей превыше всего. Фотографии ветеранов Великой Отечественной представят в цифровом шествии на сайте «Бессмертный полк онлайн».