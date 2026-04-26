Акции «Сад памяти» и «Зелёная Башкирия» помогли создать новые пространства

«Лес героев», «Сквер речников» и «Аллея правосудия». В Башкортостане в эти дни появились новые пространства благодаря акциям «Сад памяти» и «Зелёная Башкирия». И теперь там, где была пустота, будет новая жизнь. К слову, за последние шесть лет только благодаря «Зеленой Башкирии» в республике высадили 185 тысяч деревьев, более 1,5 млн саженцев и кустарников. Такими результатами на своей странице в соцсетях поделился Радий Хабиров. И с каждым годом цифра будет только расти.

Семейный подряд работает слаженно. У Фазлутдиновых между собой роли распределены четко: кто копает, кто сажает, а кто обеспечивает бригаду саженцами. Они много лет участвуют в акциях по высадке деревьев.

В Нуримановском районе прошла международная акция «Сад памяти». Здесь был заложен «Лес героев» на площади в два гектара. Каждое дерево – это память об участниках Великой Отечественной войны и тех, кто погиб от рук нацистов и их пособников. А еще – об участниках СВО. К акции присоединились ветераны боевых действий. И у каждого – своя история

Поддержать сельчан приехали и члены правительства республики. Министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская своими руками высадила целый ряд сеянцев хвойных деревьев.

Международная акция на площадке возле села Байгильдино подтвердила свой статус. Высадить деревья приехали и иностранные гости. Представители консульств других государств также бережно относятся к истории.

К слову, часть сеянцев сосны для акции предоставили дети. В селе Новокулево действует школьное лесничество. Юные экологи учатся выращивать деревья и постигают тонкую науку лесного хозяйства.

В эти дни в республики проходила и акция «Зеленая Башкирия». Озеленением занимались во всех муниципалитетах. Так, в Октябрьском районе Уфы сквер имени Клавдии Абрамовой обрел вторую жизнь. За три недели неухоженная ранее территория стала современным пространством для прогулок и отдыха. Обновили визитную карточку сквера – памятник героине. А накануне высадили 43 крупномерных дерева, более тысячи кустарников и кустовых роз.

В Ленинском районе появился «Сквер речников». Рекреационную зону наполнили каштаны, черёмуха, яблони, а еще гортензии, пузыреплодники, спиреи, рябинник.

В Шаранском районе провели не только акцию «Зеленая Башкирия», но и субботник, очистив парк от прошлогодних листьев. А в Бирске заложили «Аллею правосудия», посвященную 25-летию мировой юстиции в республике. Появились еловые насаждения. А вот каштаны высадили в память о бирянах, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.