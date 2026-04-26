Подвиг вне времени: истории ликвидаторов Чернобыльской катастрофы из Башкирии

40 лет исполнилось одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрывы вызвали выброс радиоактивных веществ и пожар. Ликвидировать последствия отправились сотни тысяч человек со всего Советского Союза. Многие вскоре погибли от острой лучевой болезни, другие до сих пор страдают от последствий работы в зараженной зоне. Из Башкортостана на помощь в разное время отправились около 8 тысяч человек. В живых сейчас осталось меньше четверти. Люди разных профессий, возрастов пытались ликвидировать последствия и не позволить радиации распространиться дальше.

С фотографии смотрят молодые лица будущих врачей, юристов, историков, инженеров, учителей, которые вскоре окажутся в заражённой радиацией зоне. Сборный стройотряд «Башкирия». Юноши и девушки, что откликнулись на призыв о помощи. Фотокарточка в год 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС замкнула исторический круг, вернувшись в здание, где в 86-м году и была сделана. А нам захотелось не просто рассмотреть, но и найти кого-нибудь из тех молодых и отважных ребят.

Камиля Шакирова и ещё с полсотни его товарищей отправили в посёлок Королёвка, что в 40 км от Чернобыльской АЭС. Ещё никто не понимал, что и эта земля отравлена. Радиоактивные дожди сделали своё дело. Но тогда перед ребятами поставили задачу: за лето построить жильё для переселенцев из Припяти.

Но сейчас деревни не существует. Уже тогда, вспоминает Камиль Шакиров, там оставались лишь старики. Молодые уехали почти сразу после аварии.

Спустя 40 лет вспоминая те события Камиль Шакиров удивляется лишь одному: как 800 тысяч человек со всего Союза не остались в стороне, не раздумывая отправились на помощь.

Дань памяти героям отдавали под проливным дождём. После взрыва атомного реактора на помощь отправились около 8 тысяч наших земляков, сейчас в живых осталось около 1,5 тыс. человек. Лётчик первого класса Николай Киселёв выполнял полеты над реактором.

Кто-то из участников тех событий пришёл сам, у кого-то к памятнику героям-ликвидаторам теперь приходят лишь родственники.