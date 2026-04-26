В Башкирии прошло заседание Ассоциации финно-угорских народов

В Башкортостане каждый чувствует себя как дома, вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Такой вывод по итогам заседания президиума Ассоциации финно-угорских народов сделал председатель организации, сенатор Российской Федерации Пётр Тултаев. Мероприятие прошло в выездном формате. Башкортостан на два дня стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с сохранением родных языков и традиций.

В национальных костюмах и с традиционными угощениями встречает Татышлинский район почётных гостей. 17 представителей финно-угорских народов из восьми субъектов страны приехали в Башкортостан познакомиться с тем, как в регионе организована работа по сохранению родных языков и традиций финно-угров.

Самое большое ощущение радости от того, что я приехав из Удмуртии в Башкортостан, казалось бы, ощущаю такое погружение в удмуртскую среду, ребята разговаривают на языке, свободно общаются, то есть для них удмуртский язык – родной язык, педагоги свободно отвечают, разговаривают. Татьяна Ишматова, первый заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики

Не просто разговаривают, но и преподают на родном. В полилингвальной многопрофильной школе в селе Новые Татышлы обучение ведётся сразу на трёх языках – русском, удмуртском и английском. Образовательное учреждение распахнуло свои двери после капитального ремонта 1 сентября прошлого года. Тогда же в новых Татышлах состоялось открытие обновлённого Удмуртского историко-культурного центра.

После посещения Радием Фаритовичем Хабировым нашего центра в 2023 году было принято решение полностью обновить наш Удмуртский историко-культурный центр, и вот 1 сентября 2025 года мы открылись. Наш центр полностью обновился, он стал современнее, он стал ярче, краше. Ксения Милиятова, главный специалист Удмуртского историко-культурного центра Татышлинского района

Возможность ещё больше погружаться в культуру, к своим корням, истории и языку появилась и у марийцев, проживающих в Мишкинском районе. Там также по поручению главы республики сначала капитально отремонтировали Марийский историко-культурный центр, а потом и полилингвальную школу.

Я как представитель марийского народа горжусь тем, что нашим марийцам здесь созданы замечательные условия для того, чтобы сохранялся этот народ. Изучение языка, сохранение культуры, традиций. Здесь есть все условия. Вот полилингвальная школа – это же единицы таких школ у нас по Российской Федерации. Лариса Яковлева, заместитель председателя Госсобрания Республики Марий Эл, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям

Если в Татышлинском и Мишкинском районах гости увидели, как на практике обстоят дела, то уже в Уфе они обсудили то, как удаётся Башкортостану гармонично поддерживать развитие культуры и языков. В конгресс-холле «Торатау» состоялось заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов.

Есть условия здесь, в Республике Башкортостан, для развития национальной культуры всех народов, что очень важно. Но и атмосфера сама чувствуется опять же, она очень добрая, хорошая, семейная. Это суть государственной национальной политики. Если человек независимо от национальности, вероисповедания, неважно, где он проживает, чувствует себя как дома, хорошо, тогда всё нормально. Пётр Тултаев, председатель Ассоциации финно-угорских народов России

Представители 12 финно-угорских народов проживает на территории нашей республики. Самые многочисленные – удмурты, мордва, но больше всего в Башкортостане марийцев – свыше 80 тысяч. Эксперты отмечают, что национальная политика в Башкортостане ориентирована на этнокультурное развитие всех народов региона.

У нас в республике ведётся системная работа по поддержке практически всех национальностей проживающих, коренных. Это однозначно поддержка нашего Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Потому что это были его наработки и его задача, которая была поставлена. Юлия Герасимова, председатель Ассамблеи финно-угорских народов Республики Башкортостан

Как отмечал ранее Радий Хабиров, республика будет и дальше помогать сохранять этнокультурное и языковое многообразие, делая это через реализацию государственных программ, грантовую поддержку, развитие национальной печати и образования.