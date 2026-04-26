В Башкирии прошло заседание Ассоциации финно-угорских народов

В Башкортостане каждый чувствует себя как дома, вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Такой вывод по итогам заседания президиума Ассоциации финно-угорских народов сделал председатель организации, сенатор Российской Федерации Пётр Тултаев. Мероприятие прошло в выездном формате. Башкортостан на два дня стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с сохранением родных языков и традиций.
В национальных костюмах и с традиционными угощениями встречает Татышлинский район почётных гостей. 17 представителей финно-угорских народов из восьми субъектов страны приехали в Башкортостан познакомиться с тем, как в регионе организована работа по сохранению родных языков и традиций финно-угров.
Не просто разговаривают, но и преподают на родном. В полилингвальной многопрофильной школе в селе Новые Татышлы обучение ведётся сразу на трёх языках – русском, удмуртском и английском. Образовательное учреждение распахнуло свои двери после капитального ремонта 1 сентября прошлого года. Тогда же в новых Татышлах состоялось открытие обновлённого Удмуртского историко-культурного центра.
Возможность ещё больше погружаться в культуру, к своим корням, истории и языку появилась и у марийцев, проживающих в Мишкинском районе. Там также по поручению главы республики сначала капитально отремонтировали Марийский историко-культурный центр, а потом и полилингвальную школу.
Если в Татышлинском и Мишкинском районах гости увидели, как на практике обстоят дела, то уже в Уфе они обсудили то, как удаётся Башкортостану гармонично поддерживать развитие культуры и языков. В конгресс-холле «Торатау» состоялось заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов.
Представители 12 финно-угорских народов проживает на территории нашей республики. Самые многочисленные – удмурты, мордва, но больше всего в Башкортостане марийцев – свыше 80 тысяч. Эксперты отмечают, что национальная политика в Башкортостане ориентирована на этнокультурное развитие всех народов региона.
Как отмечал ранее Радий Хабиров, республика будет и дальше помогать сохранять этнокультурное и языковое многообразие, делая это через реализацию государственных программ, грантовую поддержку, развитие национальной печати и образования.
2026-й объявлен Президентом страны Годом единства народов России. Для Башкортостана это имеет особое значение: наша республика по праву остается одним из самых многонациональных и поликонфессиональных регионов Российской Федерации.