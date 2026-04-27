В Уфимском районе прошёл рейд среди водителей квадроциклов

Экстремальный отдых должен быть безопасным. В Уфимский районе сотрудники Гостехнадзора вместе с инспекторами ГАИ провели профилактический рейд. В поле зрение попали водители квадроциклов.
Мотовездеходы и снегоболтоходы – источники повышенной опасности. Они должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а пилоты – иметь соответствующую категорию в водительском удостоверении. Также обязательно наличие шлема и другой защитной экипировки.
Всего в Башкортостане зарегистрировано более 6200 внедорожных мотосредств. В том числе 2000 квадроциклов и снегоболотоходов.