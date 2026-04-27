Студентка БГПУ выиграла гранты на сумму 800 тыс. рублей

800 тысяч рублей – общая сумма грантов, выигранных студенткой пятого курса БГПУ. Арина Ушаридзе направила господдержку на проекты в сфере научного развития. В частности, она выиграла грант Росмолодежи первого сезона.

Победительница конкурса представила научный интенсив «ЯСНО». Цель проекта – повысить уровень осведомленности студентов младших курсов о научно-исследовательской деятельности в Башкортостане.

В 2025 году представители молодежи Башкортостана выиграли 119 грантов на общую сумму свыше 85 миллионов рублей. По объему привлеченных средств республика входит в топ-5 среди регионов России.