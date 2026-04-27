В Уфе представили выставку пожарной техники

В Уфе на площадке перед лайфстайл центром «Башкирия» представили выставку пожарной техники – от раритетов до современных образцов. Экспозицию так и назвали – «Сквозь время». В каждой спецмашине можно посидеть, сделать селфи, узнать, что внутри и как это работает, а главное – для чего предназначается.
Среди ретрообразцов были, например, так называемые «Шишиги» – ГАЗ-66. Из современного – квадроциклы, автоцистерны с выдвижными кранами и не только. Для гостей выставки организовали розыгрыш призов.
Экспозицию провели в рамках Года единства народов России, а также в честь 100-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора.