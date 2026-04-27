Солистка Башоперы стала лауреатом премии BraVo

Солистка Башоперы стала лауреатом VIII Международной музыкальной премии BraVo в номинации «Лучший классический женский вокал». Народная артистка Башкортостана Диляра Идрисова получила престижную награду на Исторической сцене Большого театра в Москве.
Международная профессиональная премия BraVo объединяет талантливых музыкантов со всего мира: артистов оперы, балета и академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки. По признанию самой именитой певицы, даже сам факт номинирования стал для неё приятной неожиданностью.
«Золотое сопрано Башкирии, одна из самых успешных певиц своего поколения, гран-при международных конкурсов, лауреат премии «Золотая маска», – так представили со сцены солистку Башкирского и Нижегородского театров оперы и балета и вручили Диляре Идрисовой престижную награду. В репертуаре певицы самые разные партии: русская классика, оперетты. Её называют «принцессой барокко». Диляра училась в классе знаменитого профессора по вокалу Миляуши Муртазиной, воспитавшей целую плеяду первоклассных вокалистов.