Солистка Башоперы стала лауреатом премии BraVo

Солистка Башоперы стала лауреатом VIII Международной музыкальной премии BraVo в номинации «Лучший классический женский вокал». Народная артистка Башкортостана Диляра Идрисова получила престижную награду на Исторической сцене Большого театра в Москве.

Международная профессиональная премия BraVo объединяет талантливых музыкантов со всего мира: артистов оперы, балета и академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки. По признанию самой именитой певицы, даже сам факт номинирования стал для неё приятной неожиданностью.