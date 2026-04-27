Жительница Башкирии продала дом и отдала мошенникам 11 млн рублей

Как рассказали в МВД, сначала пенсионерке на протяжении двух месяцев поступали странные звонки. Женщине позвонил якобы представитель крупного сетевого магазина, который сообщил о повреждении посылки. Чтобы восстановить доставку, женщину попросили назвать код из сообщения. После пенсионерке звонили «сотрудники Госуслуг», «представители ФСБ». Доверчивую горожанку начали убеждать в том, что она стала жертвой мошенников, что нужно перевести деньги на «безопасный счёт». Мошенники выяснили, что у женщины есть дом. Они обманом под предлогом фиктивной сделки убедили продать недвижимость и перевести деньги на тот же счёт.