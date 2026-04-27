В Башкирии малыш обварился кипятком

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о помощи трём пострадавшим малышам.

В Стерлитамаке в больницу №1 доставили полуторагодовалого малыша с ожогами 30% тела. Ребёнок обварился кипятком.

Ещё один ребёнок пострадал после аварии. Малыш выбежал на проезжую часть парковки и попал под машину. Ребёнка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.