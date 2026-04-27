Оркестр Мариинского и Большого театров дал концерт в Уфе

Мероприятие прошло в Башопере в рамках Московского Пасхального фестиваля. Все эти годы главным организатором выступает народный артист России и Башкортостана Валерий Гергиев. Легендарный маэстро дирижировал на башкирской сцене.
Прозвучали произведения из классического репертуара, в том числе сочинения Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. В числе зрителей был и глава республики Радий Хабиров со своей семьей. После концерта он рассказал о договорённостях по дальнейшему развитию сотрудничества с ведущими театрами страны.
Московский Пасхальный фестиваль проходит с 2002 года. В 2003 году мероприятие получило статус всероссийского проекта при поддержке Президента России. В 2024-м, после 13-летнего перерыва, мероприятие вот уже третий год подряд проходит в Башкортостане, собирая аншлаги.