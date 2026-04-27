В Уфе отметили 120-летие российского парламентаризма

120 лет российскому парламентаризму. В честь юбилейной даты Конституционный совет Башкортостана собрал журналистов республики на пресс-завтрак. В ходе общения с представителями СМИ председатель совета Хайдар Валеев отметил, что современные парламентарии решают актуальные задачи, стоящие перед обществом, укрепляя конституционный строй России, а пресса является неотъемлемым элементом диалога между властью и обществом.

Одно из ключевых направлений деятельности совета – участие в совершенствовании законодательства республики. Также во время пресс-завтрака была отмечена работа по правовому просвещению населения, в том числе молодёжи, и пропаганде конституционных ценностей. Кроме Башкортостана, Конституционные советы также действуют в Татарстане, Якутии и Адыгее.