Пожарные Уфы провели учения на водоёмах

Уфимские огнеборцы провели учения на водоёмах. Пожарные не выбирают, в каких условиях и обстоятельствах работать, поэтому они должны быть готовы ко всему. Иногда бороться с огнём приходится с воды, находясь в лодке. Такие ситуации уже возникали в предыдущие годы во время паводков. Поэтому пожарные отрабатывают подобное развитие событий на водоёмах республики.

Огонь лишь вымышленный, но вот действовать пожарные должны чётко. Погодные условия добавляют сложности. Сильный ветер усиливает течение.

По легенде, возгорание происходит на участке, окруженном водой из-за паводка. Забор воды происходит с помощью мотопомпы сразу из водоёма. С подобными происшествиями пожарные, к счастью, сталкиваются нечасто. Тем не менее тушить возгорание с воды приходилось.

Пожарные должны контролировать устойчивость лодки, учитывать колебания уровня воды, силу течения и одновременно уделять внимание горящим конструкциям. Тренировки проходили на протяжении нескольких дней.