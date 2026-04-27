В Уфе спектакль «Антоний и Клеопатра» впервые поставили на башкирском языке

Впервые в республике спектакль «Антоний и Клеопатра» по пьесе Шекспира поставили на башкирском языке. Премьера прошла в Национальном молодежном театре. Представление рассказывает историю любви, разрушившую целый мир.

Римский полководец Марк Антоний отрекся от власти и должности во имя египетской царицы Клеопатры. Режиссер-постановщик постарался провести в постановке параллель с другой широко известной трагедией Шекспира – «Ромео и Джульетта». Нынешняя премьера – бенефисный спектакль народной артистки Башкортостана Рушанны Бабич.