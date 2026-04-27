Радий Хабиров вручил госнаграды башкирским спортсменам

Радий Хабиров вручил государственные награды спортсменам Башкортостана, которые достойно представили республику на всероссийских и международных состязаниях. На оперативном совещании правительства глава региона наградил орденом Салавата Юлаева спортсмена Федерации бокса республики Артура Субханкулова. Он техническим нокаутом победил Баходура Усмонова из Таджикистана в претендентском поединке по версии IBF в лёгком весе на вечере профессионального бокса, который прошёл на минувшей неделе в Уфе.

Также Благодарностями Главы Башкортостана поощрены спортсмены Центра спортивной подготовки Римы Баталовой Аделина Загидуллина и Владислав Журавлёв. Они в личном зачёте завоевали золотую и серебряную медали соответственно на чемпионате России по фехтованию, который прошёл в Казани. Отметим, что в командных соревнованиях республика заняла третье место.

Испытываю чувство гордости. Они – выдающиеся жители и спортсмены нашей республики. Аделина стала Олимпийской чемпионкой России, мы все её очень любим, она очень много времени уделяет поддержке людей. Артур Субханкулов на наших глазах подбирается к своему триумфу. В 12 раундах нокаут был на 11-м, это волевая победа.

Далее в рамках совещания Глава Башкортостана дал поручение руководителям муниципалитетов привести свои территории в порядок, убрать мусор и почистить смёт с дорог. Первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсинбаев доложил коллегам о ходе капитального ремонта образовательных учреждений. В этом году в рамках федеральной программы работы будут проведены в 53 школах, детских садах и колледжах. Высокую оценку на федеральном уровне получила деятельность бизнес-шерифов. Институт, созданный по инициативе Радия Хабирова шесть лет назад, по рекомендации Агентства стратегических инициатив будет тиражирован в других регионах России. В завершении оперативного совещания Глава Башкортостана дал поручение быть готовым к особому противопожарному периоду, который введут 30 апреля.