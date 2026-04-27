В Башкирии утвердили новый стандарт неотложной медицинской помощи

В республике официально утвердили новый стандарт неотложной медицинской помощи. Прежде не существовало единого чёткого регламента, кто именно и в каких случаях должен приезжать к пациенту на дом. Новый документ расставил приоритеты: он определил, какие состояния относятся к неотложным, а какие – к экстренным. Как изменилась логистика и что теперь входит в обязанности неотложки?

Это специализированный легковой автомобиль белого цвета без мигалки и сирены. Внутри не реанимационный отсек, а обычный салон, где размещается фельдшер со своим чемоданом. Так начинается рабочий день бригады неотложной помощи.

Разница со скорой – принципиальная. 112 едет на экстренные случаи: инфаркты, инсульты, ДТП, тяжёлые травмы, когда счёт идёт на минуты. Неотложная помощь работает при поликлиниках на отдельные вызовы: температура, головная боль, слабость – те обстоятельства, когда человеку плохо, но его жизнь не висит на волоске.

Также в поликлинике появился кабинет неотложной помощи. Сюда может прийти любой пациент без записи. Ему измеряют давление, проверяют сахар в крови, при необходимости ставят укол или дают таблетку. Кабинет создан для острых состояний, которые не требуют госпитализации. Это не экстренная реанимация, но и не плановый приём. Разгрузить скорую и дать людям быструю помощь без очередей и записей – такова задача новых кабинетов.